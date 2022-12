Putini-vastased venelased otsivad lohutust Orwelli düstoopiast «1984»

Inglise kirjaniku George Orwelli düstoopilise romaani «1984» tegevus toimub kujuteldavas tulevikus, kus totalitaarsed valitsejad võtavad oma kodanikelt identiteedi ja iseseisva mõtlemise, et säilitada toetust mõttetutele sõdadele. Venemaal on see e-raamatute nimekirjades esikohal.