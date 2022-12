Pedofiiliakuritegude eest vangis istuv Pavel Ridnõi tahab tingimisi vabaneda: palusin vägistatult siiralt vabandust

38-aastane Pavel Ridnõi osaleb istungil otse Tartu vanglast. Enne istungi algust on ta silmanähtavalt ärevil. «Olen rohkem kui pool elu vanglas olnud. Praegu näen, et kõik otsused, mis ma tegin, olid valed. Paraku ma ei saa aega tagasi keerata. Ainuke, mida ma saan teha, on see, et tulevikus need asjad ei korduks,» ütleb Ridnõi, kes ihkab vabadusse.