UUS TIKTOKI TREND ⟩ Sotsiaalmeedia on vallutanud Antarktika turistid. Reisidel võivad olla aga murettekitavad tagajärjed

TikToki on vallutanud Antarktika-videod. Sisuloojad räägivad, et kui veel mõned aastad tagasi soovisid reisifirmad jäisele mandrile viia pigem pensionieas vanamehi, siis nüüd on kuum kaup just reisiblogijad, kes oma videotega turiste juurde meelitavad. Reisijate tung Antarktikasse võib teadlaste sõnul olla murettekitav.