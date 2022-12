VAHVA SUUSAVIDEO ⟩ Lumist Tallinna nautinud eestlane jõudis BBC ühismeediakontole: olin pikalt loengus ja pärast öeldi, et minust sai meem

«Suusatajad eile õhtul Tallinna tänavatel,» kirjutati 11. detsembril. Rohkem infot videoklipi kohta ei jagatud, kuid ERR vahendab, et suusataja selles videos on Tallinna Ülikooli antropoloogia õppejõud Joonas Plaan .

Plaan kommenteeris Elu24-le, et tunneb pealinna tänavatel olevast lumest palju rõõmu ja tunnistab, et on aastaid juba mõelnud sealt alla sõitmisest. «Olen seal jalutanud ja mõelnud, et see oleks äge koht, kust võiks suuskadega alla sõita, kui on palju lund,» kommenteeris Plaan.