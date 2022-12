VIDEO ⟩ Emaks ilma raseduseta? Beebitehases kasvavad terved ja targad lapsed

Hashem Al-Ghaili (32) on biotehnoloog, teaduse populariseerija, režissöör ja produtsent. Üks tema leiutisi on EctoLife – beebitehas, kus laps saab «valmida» ideaalsetes tingimustes. EctoLife annab lapse saamise võimaluse neile, kellel see looduse poolt võimalik ei ole. Näiteks naistele, kellel on emakas eemaldatud vähi või mõne teise haiguse tõttu.