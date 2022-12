Saatejuhid Keili Sükijainen ja Merlin Miido panevad end köögis proovile tippkokk Orm Oja juhendamisel

Keili Sükijaineni hea sõber tippkokk Orm Oja on valmis saatejuhi oma kööki laskma, et valmistada koos suurejooneline õhtusöök inimestele, kes väärivad kuhjaga tänu enda vabatahtliku töö eest. Neile on abiks Ormi suurim mõjutaja ja inspireerija, vanaema Kaja Thomson .

Kuigi pereema on osav meisterdaja, siis viimastel aastatel on maja kaunistamine jõulude ajal jäänud tagasihoidlikumaks, kui ta sooviks. Seda seetõttu, et just talviti on vabatahtlikuna tegutseva pereema Jana käed eriti tööd täis.