Bussis kõrvaklappideta video vaatamine lõppes väidetavalt telefoni lennutamise ja avaldusega politseile

«On see normaalne, kui täiskasvanud inimene võtab võõra lapse käest telefoni ja viskab minema?» küsib Nõmmel elav Nele kogukonna grupis.

«Laps sai šoki ja on praegugi stressis, kuna võõras mees lubas endale sellist käitumist. See ei ole vastuvõetav. Tal polnud õigust puudutada minu last ega ta omandit,» nentis Nele, kelle laps oli neljapäeval kella kuue aeg õhtul üksinda bussiga keeletunnist koju sõitnud.