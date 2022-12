Lugeja küsib: kas küünalde hind tõuseb enne jõulupühi?

Kauplusekett Rimi ostujuht Talis Raak ütleb, et viimase kahe-kolme kuu jooksul ei ole Rimis küünalde hinnad tõusnud. «Seega ei saa jõuludega nende hinnatõusu kuidagi seostada. Küll aga on meil sel aastal sortimendis pisut kvaliteetsemad ja seeläbi ka kallimad jõuluküünlad kui eelmine aasta,» avaldab Raak. «Küünlad pole selles mõttes erandlikud, et oleksid jäänud üldisest hinnatõusust puutumata, aga hinnatõus oli neil mõni aeg tagasi pigem keskmisest väiksem,» lisab ostujuht.