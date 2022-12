Eesti juurtega kaunitar krooniti rahvusvahelisel missivõistlusel võitjaks

60. korda toimunud võistlust Miss International ehk Miss Rahvusvaheline peeti tänavu Jaapanis. Uhkel finaalüritusel krooniti kümnete kaunitaride seast võitjaks Saksamaad esindanud Jasmin Selberg. Veelgi erilisemaks teeb Jasmini võidu see, et noor neiu on Eesti juurtega ning sündis Tallinnas.