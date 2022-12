JULGE VALIK ⟩ Mihkel Raud lasi oma selja täis tätoveerida: pilt kujutab seda, mida elus hindan ja armastan

«Tätoveerijal kulus selle kavandamiseks ja teostamiseks peaaegu aasta ning mina pidin kannatama iga kaheksatunnise seansi järel mõnikord talumatut valu ja paranemist. Siin me aga lõpuks oleme. See pilt kujutab tõenäoliselt kõige paremini seda, mida ma elus hindan ja armastan, ning see ei jäta nüüd mind kunagi maha,» põhjendab muusik, miks sai just selline tätoveering valitud.