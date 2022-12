USA tantsusaate staar suri kõigest 40-aastaselt

2008. aastal USA tantsusaates «So You Think You Can Dance» osalenud ja teise koha saanud tantsija Stephen «tWitch» Boss suri 13. detsembril kõigest 40-aastaselt.

TMZ allikate sõnul jooksis Bossi abikaasa, tantsija Allison Holker teisipäeval paanikas Los Angelese politseijaoskonda ja teatas, et tema abikaasa oli hommikul kodust lahkunud. Kummaliseks tegi mehe lahkumise asjaolu, et ta oli oma auto koju jätnud.

«Stephen lõi iga toa, kuhu ta astus, särama. Ta hindas üle kõige perekonda, sõpru ja kogukonda,» kirjeldas Holker oma varalahkunud abikaasat. «Stephen, me armastame sind, me igatseme sind, ma jätan oma viimase tantsu sinule.»

Boss ja Holker kohtusid tantsusaate «So You Think You Can Dance» erihooajal, millest varalahkunud mees osa võttis. Nad abiellusid 2013. aastal ning nende peres on kolm last. Abielupaar postitas ühismeediasse ohtralt tantsuvideoid, viimane ilmus Holkeri kontole alles paar päeva tagasi.