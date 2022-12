Märjamaad tabas elektrikatkestus: esimesel korral tuli kohe tagasi, nüüd ootame pimedas

«Tulin 18 paiku koju ning jäin välisukse peal naabriga rääkima. Mõne aja pärast vaatasin, et kõik majad, mis ümbruses nähtaval oli, läksid pimedaks,» kirjeldab Märjamaal elav Janne.

See tähendas nüüd seda, et samuti ei toiminud esiukse fonolukk, millega korterisse sisse pääseda. «Õnneks tuli teine naaber asja uurima, et kas kõigil läks elekter ära, ning lasi mu sisse.»