ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: Eestlaste lemmikennustajad Kaja Kallas, prohvet Maltsvet ja meedium Mai Kalamees

Stalin ja Putin

See mees on väga terase loomuga, uhke. Kui ta vihastab, siis on väga metsik. Kui ta süveneb millessegi, siis viib ta selle läbi. Sõjavägi, hauad. Kõik rahutused surub ta veriselt maha. Ei lähe kahte aastat, siis on tal lõpp. Teda veetakse lohinal ja kuskil koopas on tal lõpp.