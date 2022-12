Režissöör Ergo Kuld: loomulikult on raske ja pingeline aeg, aga...

«Osatäitjate valik tuleb ikka kuidagi intuitsiooni alusel, ega ei oskagi öelda, kuidas need niimoodi kujunevad. Tundub, et universum saadab õiged inimesed,» räägib režissöör ja lisab, et ise ta ei tulnudki selle peale, et tema pikaaegne parem käsi võtetel Olev Sten Erik Jõgi võiks ka sarjas peaosa mängida.

Tagasilöögid võtetel

Lisaks on ette tulnud väga viimase hetke osatäitjaid. Näiteks päev enne võttepäeva sai Jan Uuspõld režissöörilt kõne palvega tulla eksprompt saatesse üürileandjat mängima, millega näitleja oli rõõmuga nõus. «Ergo on nii kena inimene ja hea sõber, et kui saan, siis võin teised asjad ära jätta ja appi tulla,» rääkis Uuspõld spontaansest sarjas osalemisest.

Pingelised ajad

Kuigi suure töömahu juures pole puhkuseks eriti aega, leiab Kuld hetki jalutamiseks ja teleka ees pikutamiseks, et kiirest tempost veidi taastuda. «Muidugi on praegu pöörane aeg. Aga kui asjad on ette valmistatud ja liiguvad ladusalt, siis pole see protsess nii väga keeruline. Loomulikult on pinged ja loomulikult on raske, aga saab hakkama,» sõnab režissöör, kuid lisab ka, et tegelikult on ju tore hea seltskonnaga koos käia ja luua vaatajale midagi põnevat.