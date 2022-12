Keili Sükijainen avameelselt lahkuminekust: ma ei saanud aru, kas see on harjumus või armastus

«Ei ole saladus, et olen vallaline ja läksin aasta aega tagasi lahku,» tunnistab saatejuht Keili Sükijainen taskuhäälingus «Täitsa pekkis». Samuti arvab naine, et on pidanud kõikide lahuminekutega pikalt enne kaalunud. «Olen kindlasti selline inimene, et ma proovin kõik maailma abinõud ära.»

Keili märgib, et pole kindlasti «there's plenty of fish in the sea» (maailmas on veel palju valikuid - ingl. k) tüüpi naine, et küll leiab endale parema. «Kui ma olen üldse läinud suhtesse, siis see on juba olnud väga pikk protsess ja minu jaoks ongi see inimene see, kes seltskonnas kõige rohkem helendab,» kirjeldab ta.

«Mingi hetk oli see, et paljud asjad ei klapi. Tükk aega oli see, et äkki teeks nüüd pausi, äkki ei peaks. Ma ei saanud võib-olla ühel hetkel enam aru, et kas see on harjumus või armastus,» kirjeldab Keili, et kahjuks tuli ühel hetkel tõdeda, et viis aastat kestnud suhe enam ei toimi.