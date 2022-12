EKSKLUSIIVNE ⟩ Tüdrukutebänd Nexus üllatab suve alguses kontserdiga

Nexus20 sotsiaalmeedialehel annab ansambel teada, et nad astuvad üles suve alguses, et tähistada oma 20. juubelit.

«Kallid sõbrad! Anname teada, et peagi on taas põhjust tähistamiseks ning 2023 suve esimeses pooles tuleb Nexus taas kokku, et tähistada koos fännidega 20. juubelit! Peagi rohkem infot üritustest, kus koos bändiga üles astume!»