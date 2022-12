KLÕPSUD ⟩ Anett Kontaveit ja Keili Sükijainen veedavad Dubais mõnusat puhkust

Muu hulgas on nad külastanud ka tuleviku muuseumi. «10/10. Soovitan kindlasti!» märgib Anett.

Head sõbrannad on juba harjunud koos seiklema. Näiteks ühendasid nad möödunud aastal Mehhikos toimunud WTA finaalturniiri ajal spordi vaba ajaga, nautides Guadalajara võlusid.

Ajakirjale Anne&Stiil on Anett öelnud, et Keili on üks tema lähedasemaid inimesi. «Tema töökust, ettevõtlikkust ja ambitsioonikust olen alati imetlenud. Kõige rohkem hindan Keili juures aga seda, kui palju ta oma lähedastest hoolib ja kuidas neid alati hoiab.»