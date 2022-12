VIDEO ⟩ «Koolist otse tööle!» TikTokis levib kulutulena video lapsest, kes kasutab ranitsana Bolt Foodi kotti

«Koolist otse tööle, vaba aega polegi,» tõdeb üks TikToki kasutaja populaarse video all, kus lapsed, kõik koolikottidega, kusagile tõttavad. Üks tüdrukutirts on aga teistest erinev – temal on tavalise ranitsa asemel seljas Bolt Foodi kott. Päev tagasi postitatud videot, mis paistab olevat filmitud Eestis, on vaadatud üle 800 000 korra. Ka Bolti pressiesindaja kinnitab, et kott on registreeritud Eestis tegutsenud kullerile.