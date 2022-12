TÖÖ VASTU TAEVAST ⟩ Instagram tõmbas sisuloojatelt vaiba jalge alt: see tunne, kui võetakse kõik, mida oled saavutanud

Alles mõned kuud tagasi tabas mitmeid Instagrami blogijaid ja sisuloojaid šokk, kui nende Instagrami kontod olid ühel päeval teadmata põhjusel blokeeritud.

Instagram on aga taas võimust võtnud ja mitmetelt tuntud suunamudijatelt on vaip jalge alt ära tõmmatud.

«Suureks šokiks ning kurvastuseks pandi kinni minu üheksa aastat hinge ja südamega kasvatatud Instagrami konto,» teatab ühismeedias Kendra Katrin Könnel, kellel oli platvormil pea 42 000 jälgijat.

«See on töö nagu iga teinegi, see nõuab aega, motivatsiooni ning tahet. See on tunne nagu teilt võetakse kõik, mida oma elu jooksul saavutanud olete, nii leiva kui ka sissetuleku,» kirjeldab sisulooja. «Üheksa aastat tööd on vastu taevast lennanud.»

Toimetusele sõnas Kendra, et antud olukord on pannud korraliku põntsu nii koostöödele kui seeläbi rahalisele seisule. «See on tõesti mõjutanud minu finantsilist ja ärilist poolt. Olen pidanud mitmed koostööd pooleli jätma või isegi tühistama,» tunnistas ta. «Oleme n-ö täiskohaga sisuloojatena oma põhitööst tänase seisuga ilma jäänud.»