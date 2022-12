SUUR GALERII ⟩ Menukas seriaal «Pilvede all» saab punkti: meenuta hetki läbi aastate

Seriaali «Pilvede all» võtteplatsil varem produtsendi ja lavastaja rollis olnud Toomas Kirss võttis viimase hooaja tootmisel enda kanda ka režissööri rolli. «Ma ei tea, kas ta aimas, et see võib jääda tema viimaseks tööks võtteplatsil, küll aga tean ma seda, et hingelt oli ta alati eelkõige režissöör. See oli töö, mida ta armastas ja milles ta oli absoluutne tipp,» sõnas Toomas Kirsi abikaasa Kätlin Kontor-Kirss.