ELEKTRIKATKESTUS ⟩ Põhja-Eesti kodurestoran võttis kaks õhtut külalisi vastu küünlavalgel: need pole toredad peene restorani mängud, vaid karm reaalsus

Juminda poolsaarel tegutsev kodurestoran MerMer kirjutab Facebookis, et kaks õhtut on toimunud õhtusöögid küünlavalgel. «Siiani oleme lahendused leidnud. Aga täna õhtul taas sööjad ja maja on juba päris jahe,» ütlesid restoranipidajad Jaan ja Merrit Kiho kolmapäeva keskpäeva paiku. Pärastlõunal tuli elekter õnneks tagasi.