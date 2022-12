SAATUSLIK JUUKSURISKÄIK ⟩ «Mul on hea meel, et terve mõistus võitis.» Endine Tartu abilinnapea Kajar Lember ja juuksur mõisteti kohtus õigeks

«Mis seal salata, tuleb tunnistada, et mul on hea meel, et terve mõistus võitis. Olen kuus ja pool aastat rääkinud seda juttu, mis sai täna kohtus kinnituse,» ütleb Lember pärast kohtuotsuse väljakuulutamist. «Mul on inimlikult väga kahju, et üks asutus oma jonnimisega – pean prokuratuuri silmas – ikkagi selle kadalipu ette võttis sellisel kujul. Raisates selle juures poolteist pluss miljonit maksumaksja raha. Oleks isegi see otsus olnud vastupidine, oleks ikkagi tegemist olnud absurdse protsessiga,» leiab Lember.