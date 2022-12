Kersti Kaljulaid avalikustas, miks ta enam presidendiks ei kandideeri

«Hea poliitika on kodutu. Riigikogu ei ole täna hea poliitika kodu. Ja kui sa oled üks mängija platsil, siis kõik, mis sa ütled, on lihtsalt konkurentsivõitlus. Aga kui sa oled sellest platsist veidi eemal, siis on sul võimalus seda mängu kommenteerida. Ja mulle tundub, et ka neid inimesi on Eesti poliitikas vaja,» vastab president Kersti Kaljulaid küsimusele, miks ta enam presidendiks kandideerida ei soovi.

Kaljulaid tunnistab, et tal on siiani kalender täis ning palju kohtumisi ka peale presidentuuri lõpetamist. Nüüd lasi president endast ka raamatu kirjutada.

Raamatu autori Daniel Vaariku ja presidendi vahel säilis küll distants, kuid raamat on sündinud koostööst. «Mulle tundub, et Daniel on tundlikum natuur olnud selles ja võib-olla mina ei ole ka tajunud seda, mida ta tegelikult esimeses peatükis nüüd kirjutab, et kes olen mina,» tunnistab president, kes enda sõnul on hierarhia puudega. Kaljulaidi silmis on kõik võrdsed. «Tallegi võis tunduda, et kui mina midagi ütlen, siis see kõlab ta kõrvus 50 protsenti valjemini, kui seda ütleks mõni teine Eesti Vabariigi kodanik.»