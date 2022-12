SODIAAGISOSINAD ⟩ Nädala sees tuleb hoiduda traumadest, kuid nädalalõpp toob lahedaid sündmusi

Soovitused nädalaks

Paaž on lapsik, täiesti ülevoolav ja loodab, et teda märgatakse. Aga kui talle antakse täitmiseks mõni ülesanne, on ta usaldusväärne, pühendunud ja keskendunud. Sauade paaž oma tules omas elemendis, sellele vastavalt on temast lähtuvad impulsid sütitavad ja sageli põnevad. Kaarti lähemalt uurides näeme, et sau on suurem kui ta ise, seega on tung veel suurem kui kogemus. See annab impulsile võimaluse korral suure tõuke.