ARVAMUS ⟩ Suurpere isa seisukoht: ei ole okei, et laps ise otsustab vaktsineerimise üle

Elu24 toimetusega võttis ühendust Rakveres elav ettevõtjast pereisa Timo, kelle perre on peagi sündimas neljas laps. «Mu lapsed on siiamaani vaktsiinid saanud, aga praegu on selle teema ümber nii palju keerutamist ja segaseid vastuseid, et tekivad kahtlused ja mõtlen, kas neljandale lapsele teeme vaktsiine või mitte. Kavatsen hakata põhjalikult uurima vaktsiinide koostisosi ja millised negatiivseid tagajärgi need põhjustada võivad. Ma päriselt hoolin oma lastest ja seetõttu uurin seda teemat põhjalikult,» ütleb Timo (41). Plaanitav seadusemuudatus, mille korral tahetakse anda kooliõdedele luba vaktsineerida ka siis, kui vanem sellega ei nõustu, tekitab Timos muret.

«Ma ei ole kuidagimoodi nõus selle asjaga. Eelnõu muutmise protsessi on kaasatud valitsus, riigikogu, terviseamet, ministeeriumid, haigekassa, ravimiamet, Eesti Perearstide Liit, Eesti Õdede Liit ja õiguskantsler. Nendega kooskõlastatakse muudatused. Aga kus on lapsevanemad?» küsib Timo. «Kahjuks pole nimekirjas ühtegi lapsevanemaid esindavat organisatsiooni. See on üks asi, mis paljusid häirib,» tõdeb ta.

Vaktsiin. Foto on illustreeriv. Foto: Mihkel Maripuu

Teise probleemina toob Timo välja noorte vaimse tervise halveneva olukorra. «Kooli tervishoiutöötaja võib hinnata lapse kaalutlusvõimet ja siis otsustada, kas vaktsineerida või mitte. Kuidas see läheb kokku aga noorte vaimsete probleemidega, mis on samuti teema, mida riigikogus arutatakse? Laste vaimse tervise allakäigust räägitakse palju ja seda kinnitavad erinevad uuringud,» ütleb Timo.