ULMELISED RAVIARVED ⟩ Haruldase vähivormiga võitlev koorijuht Janne Fridolin: mõned kolded on isegi millimeetri jagu vähenenud

Vähiravifondil «Kingitud Elu» on rõõmustavaid uudiseid: tuntud ning armastatud dirigendi ja muusikaõpetaja Janne Fridolini (46) ravi toimib ja jätkub. Laulupeoks valmistuv tegus naine tõdeb, et saab hetkel tõesti siirast rõõmu tunda. «Ravi on hoidnud haiguse kontrolli all ning mõned kolded on isegi millimeetri jagu vähenenud. Suur-suur tänu minu ravi toetamast,» lausub ta.