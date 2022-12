Võtteplatsilt üheks õhtuks lahkunud Grete Paia sattus naastes korralikult segadusse

Tõsielusaate «Armastuse malev» teine hooaeg jõuab esmaspäeva õhtul lõpusirgele. Meeleoluka suhte-reality värske hooaeg oli eriline aga mitmel põhjusel, sealhulgas seetõttu, et sellega tegi Grete Paia enda saatejuhi debüüdi.

Paia tõdes Elu24-le, et esimene teletöö saatejuhina oli tema jaoks väga põnev väljakutse. «Võimalusel paneksin end hea meelega veel selles vallas proovile,» tõdes ta ja lisas, et iga kogemus rikastab.

Võtteperioodile finaalosa eel tagasi vaadates tõdes Paia, et temale kõige suurema üllatusena tuli hetk, mis jõudis televaatajateni hooaja eelviimases osas.

«No mis seal salata, minu jaoks oli väga suur üllatus viimane paaridevahetuse tseremoonia. See oli õhtu, mil mul tuli korra lahkuda ja esinemas ära käia. Ning kui järgmisel hommikul võtteplatsile tagasi jõudsin ja toimetus mulle juhtunust rääkis, siis võttis ikka kaua aega, et täpselt mõista, mis just kõik täpselt toimus,» avaldas ta naerdes.