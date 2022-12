ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: Kui hullud on olnud kõige hullemad ilmad Eestis? Väike jääaeg, nälg ja maailmalõpp.

Väikese jääaja põhjused pole üksikasjalikult selged

Mida kaugemale me ajas läheme, seda rohkem on olnud inimene sõltuv sellest keskkonnast, kus ta elab. Kujutame ette “kõigest” kaks kraadi külmemat ilma, näiteks 14.–15. sajandil. Mida see tähendas? Vähemalt kaks nädalat viivitust seemnete idanemisega või kasvamisega, tolmlemisega jne. Ja sellele lisandub tõik, et tavalise rukki valmimiseks on vaja kuid – et ta saaks korralikult küpseks. Kui soe lõpetatakse kuskil augusti keskpaigas ära, lõpeb ka kasvamine. Vili ei saa valmis, kvaliteet on vilets ja teda jääb väheks. Ja siit muutuvad suhted keskkonna ja inimühiskonna vahel. Kui toidulaud jääb ahtraks, saabuvad kõikvõimalikud haigused.