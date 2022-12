NALJAKAS KOKKUSATTUMUS ⟩ Saaremaa vallavanema nimi on praeguse ilmaga nagu rusikas silmaauku

Lumetorm teeb Saaremaal juba mitmendat päeva palju pahandust. Sealsed teeolud on ülikarmid, majapidamised elektrita ning mõneski kohas vesigi vaid teatud kellaaegadel kättesaadav. Kuigi tormi küüsis on kogu Eesti, räsib see eelkõige just saari.

Vaatamata sellele, et olukord on halb, püüavad inimesed leida asjas ka väikest huumorinurka ning sotsiaalmeedias on naljaninade hambusse jäänud Saaremaa vallavanema Mikk Tuisu nimi.

«Üldiselt on saarlastel ehk põhjust ka natuke iseendale otsa vaadata - nad on ise vabal tahtel endale valinud vallavanemaks mehe, kelle nimeks on Tuisk ja kelle lõputöö teema ülikoolis oli «Jääteede rajamise põhimõtted ja nõuded,»» kirjutab Facebookis Riigikontrolli nõunik Toomas Mattson.

«Norm peaks praegu olema elada Saha-Lool, mitte Saaremaal, kuni vallavanem on Tuisk,» naljatleb ka tipppoliitik Jürgen Ligi.

«Saare maakonnas on pealelõunal tuisu ja tormi tõttu endiselt elektrita 5454 majapidamist. Saare vallavanem on Mikk Tuisk,» pole suutnud ka ERR-i ajakirjanik Liisu Lass Twitteris mitte vaiki olla.

Uurisime Saaremaa vallavanemalt endalt, kuidas ta suhtub tema nime üle visatavatesse naljadesse. «Eluterve huumor käib ikka asja juurde ja täna on tõesti targemat teha, kui neid jälgida. Kõige parem nali, mis minuni jõudis oli see, et tea, kumb on hullem: olla nädala elektrita või kuulata järjekordset vallavanema-nimi-on-tuisk nalja?,» kommenteerib vallavanem Tuisk Elu24-le.