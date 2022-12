Aasta tagasi Elu24 toimetusele saadetud vihje üle arutleti riigikohtus

Riigikohtu tsiviilkolleegium selgitas 12. detsembril avaldatud määruses, et maakohtu ja ringkonnakohtu hinnang, et vihje saatja isik tuleb Postimees Grupil nõudjale avaldada, ei ole õige, sest ajakirjanikul või meediaväljaandel on tsiviilkohtus õigus keelduda oma allika avaldamisest ka juhul, kui allikas on andnud valeinfot, vahendab Postimees.