USKUMATU ABIVALMIDUS ⟩ Haapsalu noormehe missioon: kaaskodanike autod kraavist välja!

Haapsalu Facebooki grupis on tuisuse ilmaga abikäe ulatanud Eriku -nimeline noormees. «Kui keegi on kuskil autoga kinni jäänud või ei saa liikuma ja kedagi appi kohe tõttamas pole, siis võite julgelt helistada,» kutsub mees üles.

Postituse all on mitmeid toetavaid kommentaare. «Tubli mees!» kiidab üks. Teine aga lisab, et kui üksi läheb keeruliseks, tuleb ka õhtul appi. «Super oled, jõudu!»