TUISKU TROTSIDES ⟩ Eestis möllava tormi tõttu on kojuveo tellimuste arv märgatavalt kasvanud

«Kui ilmastikuolud halvenevad sedavõrd, et kulleritel on kohaleveo teostamine võimatu või lausa ohtlik, siis piirame vajadusel ajutiselt teenust, kuni ilmastikuolud paranevad,» sõnab Wolti esindaja. Bolt Foodi esindaja tõdeb, et halvenenud ilma tõttu töötab teenus täiskäigul.