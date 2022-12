Iseenesest asjaolu, et Brigitte Susanne nii tuliselt avalikkuse ees Hendrikut alandada püüdis, räägib sellest, et tal on või olid selle noormehe vastu tugevad ja kirglikud tunded. Hendriku poolt aga viitab just see, et ta soovib paljut enda teada hoida, et ka temale läks see suhe ikkagi korda. Lihtsalt mõlemad tegelevad oma haavatavusega omal moel. Kui kahel inimesel oleks teineteisest ükskõik või valitseks tüdimus ja tuimus, siis sellist draamat ei kujuneks.