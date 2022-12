TARTU PEKSJA LUGU ⟩ Paadunud kriminaalist õiguskuulekaks kodanikuks. «Ma tean, et ma ei teinud seda sihilikult!»

Kuus aastat tagasi peksis Andrias Liivat kolmeaastase poisi silme all läbi tubli pereisa. See toimus Tartus Küüni tänaval ning peksmise ajal oli Liivat tagaotsitav, kes oli korduvalt süüdi mõistetud. See juhtum sai väga palju tähelepanu ning kõik selle osalised langesid avaliku hukkamõistu alla. Nii ka tänase «Kuuuurija» loo peategelane Andrias Liivat.

«Sain maksimaalse karistuse,» räägib Liivat, lisades, et väikesest kolmeaastasest lapsest polnud ta algul teadlik. Kahetsusväärne juhtum Tartus sai alguse sellest, et pereisa läks väidetavalt noortekambaga ümber lükatud prügikasti pärast tõrelema. Seejärel sai ta rusikaga otse näkku. «Jah, ma lõin teda! Kuid seal on intsident, mis päädis sellega, et lõin teda rüseluse käigus,» meenutab Liivat.