NÄDALAPROGNOOS ⟩ Nädal algab traumade ja segadustega, kuid lõppeb uue selgusega: tuleb vastu pidada

Sel nädalal Kuu üha kahaneb ning tasapisi läheneme kuutsükli lõpule. Nädala esimestel päevadel on nii-öelda seemnete laiali kandmise aeg, mil mingi tarkus ja taipamine on küpsenud ning seda soovitakse ka teistele edasi jagada. Siis on ka suurem vajadus asjad tehtud saada ja oma valminud teadmiste põhjal senises tegevuses muudatusi ja parandusi sisse viia.

Reedel algab kuutsükli viimane veerand, mis soosib just selliseid täideviimisi ja viimistlusi, mis on seni veel tegemata jäänud, samas kui sisimas juba tajutakse, et energia kahaneb.

Nädala sees on mitmeid pingelisi aspekte, mis võivad tekitada segadust ja valu, kuid nädala lõpus olukord kergeneb.

Planeediseisud nädalapäevadel

Esmaspäeval liigub Päike sekstiilis Saturniga, mis lisab tõsidust, töökust ja vastutustunnet. Seoses lubatud lumetormiga on see väga toetav taustamõju, mis viitab, et ollakse ette valmistunud ning osatakse tegutseda vastutustundlikult. Tänu sellele mõjutusele on võimalik mitut ohtlikku olukorda vältida. Üleüldse võtavad inimesed sel päeval oma tööd ja kohustusi tõsisemalt, kuid see on samas loomulik, mitte raske ega pealesurutud. Selles päevas on vajalik annus realismi.