KAHETSUSVÄÄRNE ⟩ Kuller lennutas tellitud pakid naabri aeda. «Edasi tegeles nendega juba saksa lambakoer!»

Sotsiaalmeedias jagab oma lugu Jõgeva maakonnas Mustvee vallas elav Pille, kes tellis Kaup24st endale meelepäraseid tooteid, kuid kohaletoimetamise päeval tabas teda paras šokk. «Kuller helistas mulle, et kas olen kodus. Vastasin talle, et olen küll, kuid teen tööd ja õue tulla ma ei saa,» räägib naine, lisades, et palus kulleril asetada pakid auto juurde.

Pille sõnutsi ütles ta kindlasti kullerile, et too pakid heaperemehelikult auto juurde asetaks, kuid kuller viskas need hoopiski naabri hoovi. «Ta sõitis kõrval olevasse hoovi ja lihtsalt lennutas asjad sinna,» ütleb Pille. Kõrvalhoovis tervitas õhulennu teinud kaupa saksa lambakoer, kes hakkas pakke jõudsalt lahti harutama. «Õnneks naaber sai jaole ja saaga lõppes sellega, et laps jäi ilma oma padjast.»