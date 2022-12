Tallinki laevalt mööblit üle parda visanud firmajuht: ehitusplatsil naerame selle üle

Elu24 vahendas nädalavahetusel, et Soome ehitusfirma juht viskas Tallinki laeva sviidist üle parda mööblit. Nüüd on selgunud, et peomeeleolus soomlased sellega ei piirdunud ja tegid pahandust ka laeva spaas. Firmajuht juhtunu pärast enda sõnul und kaotanud ei ole.