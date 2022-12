EI TAHAGI KOJU? ⟩ Kreekas keelduvad patsiendid haiglast lahkumast, sest neil pole kuhugi minna

Haiglaravile tulnud patsiendid ei soovi, et neid tervise paranedes tagasi koju saadetaks, sest neil pole kuhugi minna ning nad ei suuda elamiskulusid tasuda. Sellise šokeeriva avalduse tegi möödunud neljapäeval haiglatöötajate ühenduse POEDIN president Michalis Giannakos, kes tõi avalikkuse ette nende inimeste lood, kellel polegi haiglast kuhugi minna. «Haiglad seisavad silmitsi suure sotsiaalse probleemiga,» tõdes Giannakos. Haiglates on patsiente, kellel on tõsised rahalised probleemid ja kes seetõttu keelduvad sealt lahkumast.

«Muidugi ei saa arstid neid tänavale visata,» ütleb Giannakos. Selliste inimeste pension on väga väike ning neil pole enda kodu. Nende elukohas on elekter välja lülitatud ning pole kütet, samuti pole neil midagi süüa, vahendab Keep Talking Greece.

Neile, kellel tõesti pole kuhugi minna, peaks sotsiaalhoolekanne võimaldama elupaiga, kuid seesuguseid elukohti napib. «Atikas on vaid 200 kohta ja need kõik on täidetud, järjekord on aastapikkune,» avaldab Giannakos. Erakohtades on hind 700 eurot kuus ja seda ka kiriku hallatavates sotsiaalmajades. «Inimene, kes saab vaid 400 eurot pensionit, ei saa seda endale lubada,» ütleb Giannakos ja toob näiteks ühe loo, mis juhtus Ateena kesklinna haiglas ja kus arstid ise pidid abikäe ulatama.

«Haiglas olnud vanaproual, kelle pension on vaid 400 eurot kuus, oli 700 euro suurune võlg elektriarvete eest, mistõttu lülitas elektrifirma tema kodus elektri välja,» räägib haiglatöötajate ühenduse president. Firma soovis, et vähemalt kümnendik võlast, 70 eurot, saaks tasutud, siis saaks elektri uuesti sisse lülitada. «Arstid võtsid ise elektrifirmaga ühendust ja tasusid 70 eurot. Patsient sai koju minna, kuid nüüd pole tal ei kütet ega toitu. Naabrid viivad talle süüa,» räägib Giannakos.