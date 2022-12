GALERII ⟩ YASMYN tähistas Fotografiskas suurejoonelise kontserdiga sünnipäeva

«See oli üks minu elu meeldejäävamaid sünnipäevasid ning otsustasin, et kui vähegi võimalik, võiksin iga uue eluaasta laval vastu võtta,» rääkis YASMYN. «Kolm aastat hiljem saangi seda piiranguteta uuesti teha, kuid sedapuhku suuremalt kui kunagi varem,» ütles ta.

Kontserdist rääkides selgitas YASMYN, et erinevalt 2019. aastast oli nüüd laval 4 tantsijat, 3 bändipoissi ja esitamist ootavat muusikat oli nii palju, et kõik lood ei mahtunud ühe kontserti ajaraami sisse ära. Ta lubas, et laupäeva õhtul saab publik kuulda nii vanemaid lemmikuid, seniavaldamata lugusid ning ka nostalgilisi üllatusi.