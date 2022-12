Kristina Šmigun-Vähi oma erilisest seosest Tartuga: tudengite kuju Raekoja platsil meenutab meie esimest suudlust

Kristina Šmigun-Vähi (45) on kahekordne olümpiavõitja ja maailmameister murdmaasuusatamises. Ta on suusaperekonna laps – ema Ruth ja treenerist isa Anatoli olid mõlemad suusatajad. Ka armastuse leidis Kristina suusarajalt. Kas elu läheb praegu paaristõugetega ülesmäge või on hoopiski selline lauge sõit? Kuidas hindab Kristina olukorda, kuhu ta oma eluga praegu jõudnud on?