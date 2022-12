Vahur Kersna meenutab: kõige kaunim hetk oli see, kui viisin Kihnu Virve kokku Kaika Lainega

«Temast jäävad meelde tema laulud, mida ei söö ei rooste ega koi. Nii isikupärane, nii andekas ja särav oli ta ja see jääb järele. Inimesed, kes teda tundsid, lahkuvad samuti ühel päeval, aga Virve laulud jäävad alles,» ütleb Vahur Kersna, kes kohtus Virvega esimest korda 2009. aastal.

«Meie esimene kohtumine oli siis, kui tegin saate «Täna õhtul». Enne seda me ei olnud tuttavad. Kui ta tuli stuudiosse, hüppas mulle kaela nii nagu vanale sõbrale. Tema hoiak, olek, energia, rõõm ja särts oli ühelt poolt hästi võluv ja teiselt poolt täiesti erakordne. Temas oli jõud, energia ja sära. Mäletan seda hetke detailselt, et kuidas see kohtumine mind vapustas,» avaldab Kersna.

Järgmisena puutus telesaatejuht Virvega kokku saates «Iga pink räägib loo», kus Virve sai omanimelise pingi. «Tegime talle hoovi peale pingi. See saade on mu meelest kõige korralikum ülevaade tema elust ja olemusest,» ütleb Kersna.

Kihnu Virve ja Vahur Kersna Foto: Ekraanitõmmis videost.

«Kõige kaunim hetk oli see, kui viisin ta kokku Kaika Lainega. Juhatasin nad kokku ja olin seal juures. Laine teadis Virvet laulude kaudu ja Virve teadis ka, et on selline proua nagu Laine. See oli Laine sünnipäev, kui nad olid Lõuna-Eestis tuuril. Juhatasin nad kokku ja olin seal juures,» meenutab Kersna.