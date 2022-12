EESTI OMA TEEMANT ⟩ Ühismeedias meenutatakse lahkunud Kihnu Virvet: Virve on, Virve jääb

Ka Riina Solman avaldas ühismeedias sügavat kaastunnet Kihnu Virve perele, lähedastele, kõigile kihnlastele, tervele Eestile. «Usun, et Virve on paremas paigas, parematel maadel juba...»

«Meri on, meri jääb, meri olema peab...» Sama hästi saab tema loodu põhjal öelda: «Virve on, Virve jääb...»

Jüri Ratas: «Tänane hommik on toonud ääretult kurva uudise, et meie hulgast on lahkunud unikaalne ja palavalt armastatud rahvalaulik Kihnu Virve.»