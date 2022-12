MEENUTUS ⟩ Kunstnik Jaak Visnap Kihnu Virvest: ta oli inspiratsiooniallikas, kes andis jõudu

Aastaid Kihnus laagreid korraldanud Visnap meenutab, et sõitsid iga kord laagrirahvaga Virve õuele. «Kõik lapsed kuulasid alati tema huvitavaid ja lõbusaid lugusid. Ta oli meile suur inspiratsiooniallikas. See loomingulisus, mis temas oli, see andis ka meile jõudu. Olla kunstnik või muusik, ega see ei ole lihtne. Aga ta tegi seda lõpuni. See looming ja laulmine, esinemised – see oligi see, mis andis talle elujõu.»