Suri Kihnu Virve. Vallavanem: «Sügav kaastunne Kihnu rahvale ja tema lähedastele.»

Kihnu vallavanem Egon Vohu kinnitas, et Kihnu Virve on meie hulgast lahkunud. Temani jõudis kurb uudis täna hommikul.

Kihnu Virve on ligi neljasaja laulu autor, tema tuntuimaks lauluks on «Merepidu». Selle laulu tegi kuulsaks ansambel Kukerpillid, kelle repertuaari on Virve andnud kümneid lugusid.