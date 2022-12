HIRMSAD TEEOLUD ⟩ Lapimaa poole sõitev eestlane: tee oli täiesti täis tuisanud ja tundus veel kümme korda hullem kui Eestis

«Soome teeolud on üpris sarnased Eestiga, aga kohati tunduvad siinsed teed isegi hullemad. Teed on väga lumised ja jäised. Autod sõidavad rivis 60 km/h ja nähtavus on kohati täiesti null,» ütleb Eliis, kes sõidab koos oma perega Lapimaale. «Eile sõitsime 600 km. Temperatuuridega on siin nii, et mõnes kohas on -13 kraadi, mõnes -6. Tuiskab ja ilm on väga heitlik ning teeolud väga ohtlikud. Eile nägime, kuidas auto teelt välja sõitis. Väga hirmsalt libe on siin,» räägib naine.

Maantee Soomes. Foto: Erakogu

«Sõitsime Helsingist Oulusse eile ja täna Oulust Lapimaa tippu Levisse. Mida rohkem põhja poole, seda suuremad on tormihoiatused. Kuigi siin on väga head teed, ei ole need täiesti puhtaks aetud. Lume- ja lörtsivaod on kohati väga kõrged. Ilmselt ka siinsed puhastusautod jäävad hätta sellise lumekogusega,» tõdeb Eliis. «Eriti hull on sõitmine pimedas, sest tee on täiesti täis tuisanud. Tundus veel kümme korda hullem kui Eestis,» ütleb naine.