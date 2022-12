VIDEOD ⟩ «Vallalise kaunitari» vestlusõhtul läks sõnasõjaks: Brigitte tahtis kõigi ees suhtedetaile lahata, Hendrik lahkus ürituselt

Reedel jõudis televaatajateni suurejooneline «Vallalise kaunitari» finaal, kus selgus, et Brigitte Susanne Hundi südame võitis Hendrik Terras. Tänaseks on paar aga lahus.

Küll aga vaatasid kõik saates osalenud hurmurid ja fännid koos emotsionaalset finaalsaadet reedel Wasa Resortis Pärnus, kus toimus vestlusõhtu koos Brigitte Susanne Hundi ja saate osalejatega.

Brigitte ja Hendriku vahel läks vestlusõhtul aga tuliseks ning lahkama hakati suhteprobleeme. Kümneminutiline vaidlus lõppes sellega, et Hendrik lahkus saalist.

Sõna võtsid ka Brigitte sõbrad, kes väljendasid pettumust mehe käitumise osas. Kohalviibijate sõnul ohkas Hendrik korduvalt Brigitte öeldu peale, Brigitte aga ei lasknud Hendrikul sõna võtta ja segas pidevalt vahele. Sõnasõjale pidi vahele astuma ka saates teiseks jäänud Kaspar.

«Sa tood mind siia saja inimese ette, et mind häbistada,» ütles Hendrik. «Brigitte, ütle ausalt, kas sa olid seal suhtes õnnelik?»

«Mina olin väga õnnelik!» ütleb Brigitte. «See ei vasta ju tõele,» lajatas Hendrik.

«Mis meil erimeelsus oli, oli see, et kui Hendrik ütles, et kui kell saab üheksa, siis on käed teki peal. See mees tahab olla intiimne kaks korda kuus maksimaalselt,» rääkis Brigitte, kes veel kümme päeva tagasi pidi üritusele tulema teadmisega, et ta on Hendrikuga kihlatud.

«Meil olid intensiivsed kolm kuud,» ütleb Hendrik. «Me saime mõlemad aru, et meil on mingi hõõrdumine. Aga me lihtsalt inimestena ei sobinud kokku ja nii ongi,» ütles Hendrik.

«Andsin tantsusaates intervjuud, kuidas meil on tulemas reis. Sa jätsid mind maha kümme päeva enne finaali,» rääkis Brigitte. «Ma ei ole see inimene, kes lahkab suhteprobleeme,» ütles Hendrik, kes ei tahtnud küsimustele väga vastata. «Kas sa kutsusid mind siia selleks, et näidata, et see on m*nn vend?»