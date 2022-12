Grete Lõbu emotsionaalselt lapse kaotusest: selle beebi süda ei löönud, ei löönud tegelikult juba ammu

Lõbu rääkis, et tahtis internetist leida just positiivseid kogemuslugusid. «Mina keskendusin nende lugude otsimisel sellele, et katkes, aga järgmine kord kohe jäin rasedaks ja tuli terve laps. Ja hoidsin nendest lugudest kinni. Muidugi seal kõrval oli ka teisi lugusid,» räägib Grete kogemuslugude otsimisest.

«Ja ausalt öeldes ma ei tea, kas keha taastus ära, aga põhimõtteliselt peaaegu kohe see beebi, kes siin vankris on, meie juurde tuli.»

«Selle raseduse ajal oli kõige keerulisem see, et saada siit edasi, et lähed uuesti ultraheli aparaadi juurde. Iga jumala kord on kabuhirm,» räägib Lõbu.

«Seda pole kuidagi tabu rääkida.. aga see on nii valus,» ütleb Lõbu. Selleks, et mitte ära sõnuda, ütleb Grete, et tegelikult on tal praegu kõik õudselt hästi. Samal ajal magab pisibeebi kõrval vankris. «Ta on nii hea laps.»

Grete ütleb ka, et on õnnelikult abielus. Grete abiellus elukaaslase Mirjoga tänavu kevadel. «Nii hea on abielus olla,» ütleb naine naerusui.

Detsembris beebiootusest teatanud telenägu Grete Lõbu tõi juuni alguses ilmale poisslapse.

Grete Lõbu teatas lapseootusest detsembris, kui ta «Ringvaate» eetris rääkis, et tema kolleegidelt ja sõpradelt on juba mõnda aega uuritud, miks telenägu nii lohvakaid riideid kannab ja näost «imelik» on – ega ta ometi rase ole?

«Ma olen palunud kõiki, kellega ma olen vestelnud, et ärge kellelegi öelge, aga see vastab tõele,» avaldas Lõbu mitu kuud hoitud saladuse. «Muidugi oled näost imelik, kui 24/7 on halb olla,» tunnistas ta.

Telenägu märkis siis, et kuna rasedus oli alles algusjärgus, ei tahtnud ta veel uudist avalikkusega jagada. Küll aga hammustati tema saladus kiiresti läbi. «Lootsin, et inimesed arvavad, et olen lihtsalt paksuks läinud,» naeris Lõbu.