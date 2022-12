KELMIKAS KLÕPS ⟩ Kas Kaspar reetis «Vallalise kaunitari» finaali lõpptulemuse?

Finaalsaate eel postitas üks finalist Kaspar Instagrami aga kelmika foto, kus Hendrik romantiliselt tema süles on. Kas saate finaalis on ees ootamas üllatav püänt ning vallalise kaunitari asemel valivad noormehed hoopis teineteist?

Uurisime ka Kasparilt, et mis siis pildil ikkagi toimub. «Ei saa seletada, leping ei luba veel midagi rääkida,» ütleb Kaspar. «See pilt tehti vahetult enne seda punasele vaibale astumist ja natukene proovisime pingeid maha võtta, kutsusime Kalevi (fotograaf), tegime ja näitasime, kui mehelikud mehed me oleme,» naljatleb Kaspar.

Kaspar tõdeb, et saab Hendrikuga väga hästi läbi ja nad on head sõbrad. «Meil tekkis juba esimestel tundidel side ja saame siiamaani suurepäraselt läbi.»

Ta ütleb, et teda ja Hendrikut ning tegelikult kõiki saates osalenud mehi ühendab see, et nad kõik olid piisavalt julged või rumalad, et tõsielusaatesse minna. «Ja see ongi meie ühine tee, ühiselt ületasime hirme ja tegime väga palju asju, mida varem pole teinud.»