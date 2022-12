Kinodes publikurekordeid purustanud «Jahihooaeg» jõuab täna õhtul teleekraanile

Filmi peategelane on hiljuti lahutanud Eva, keda kehastab draamateatri näitleja Harriet Toompere.

Naine kardab, et jääb ilma nii oma pojast kui ka parimast sõbrannast Marleenist (Mirtel Pohla), sest eksmehe uus noor kallim Isabel (Grete Kuld) on kogu tema elu üle võtnud. Eva otsustab iga hinna eest oma positsioonid tagasi võita, sest kaotada pole enam midagi.

Ta läheb koos sõbranna Marleeni ja rivaal Isabeliga väljasõidule, mis on täis uskumatult naljakaid äpardusi, kirglikke tülisid ning jahti nii ulukitele kui ka meestele. Jõulusagina keskel toimuva pöörase seikluse ajal saavad sõbrannadele nii mõnedki asjad selgemaks.

Humoorika, särtsakalt seksika ja südamliku «Jahihooaja» originaalstsenaariumi autorid on Claudia Boderke ja Lars Mering. Eestikeelse adaptsiooni on loonud stsenarist Martin Algus ja filmi režissöör-operaator on Ergo Kuld.