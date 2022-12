«Vallalise kaunitari» võidupaar on tänaseks lahus: ma olin ja olen siiani šokis. Veel nädal tagasi planeerisime pulmi

«Viimane asi, mis ta mulle ütles oli, et ta ei armasta mind, pole seda juba pikka aega teinud. Ja mida ma saan siis selle peale öelda. Ma olin šokis ja olen siiani šokis. Veel nädal aega tagasi me planeerisime pulmi,» ütleb Brigitte emotsionaalselt.

«See oli esimene suhe, kus ma olin nii mittemürgine, nii mõistev, ma otsisin endale abi, et meil oleks hea koos olla. Ja inimene jätab sind päevapealt maha...»

«See, et tema tahab varem ärgata, see polnud mulle probleem,» ütleb Brigitte. «Aga tõesti edaspidi kui on «Aktuaalse kaamera» ajaks käed teki peale, siis äkki on aeg tuletada meelde Epp Kärsini mõtet, et paarisuhte kvaliteeti näitab see, mis toimub magamistoas.»

Brigitte ütleb, et poleks teinud midagi teisiti. «Praegu ma tunnen ennast reedetuna, väga pettununa, aga samas ma suhtlesin ühe inimesega, kes on minuga väga sarnases olukorras olnud, kui te saate aru mida ma mõtlen. Tema puhul on see musterkäitumine ja seda ma tahan, et võib-olla teised naised, kes tal tulevikus tulevad, oskaks oodata, et vanaema sõrmus ja kõik see lovebombing alguses kaob ära ühel hetkel.»